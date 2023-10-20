Водитель Lada врезался в экскаватор и попал в больницу в Самарской области

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В четверг, 19 октября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с легковушкой и экскаватором. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области