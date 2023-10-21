Водитель Lada Vesta сбил 12-летнюю девочку в Самаре

В пятницу, 20 октября, в Самаре произошло ДТП с нетрезвым водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:10 28-летний водитель Lada Vesta в районе дома № 101 по ул. Антонова-Овсеенко сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

Пострадавшую госпитализировали. При этом водитель отказался проходить медосвидетельствование на опьянение.