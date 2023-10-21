Под Самарой водитель Haval решил проехать на "красный" и врезался в Kia

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В пятницу, 20 октября, в Кинеле ДТП пострадал подросток. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области