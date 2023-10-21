Под Самарой водитель Haval решил проехать на "красный" и врезался в Kia

В пятницу, 20 октября, в Кинеле ДТП пострадал подросток. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 15:30 на 6 км дороги Кинель — Богатое 27-летний водитель Haval Jolion выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Kia Sportage под управлением 33-летнего мужчины, который поворачивал налево.
В аварии пострадал 14-летний пассажир Kia.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!