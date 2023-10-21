Три автомобиля столкнулись на Заводскому шоссе в Самаре

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В субботу, 21 октября, в Самаре произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области