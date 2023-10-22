Водитель Kia снес дорожный знак в Самарской области

В субботу, 21 октября, в Чапаевске в аварию попал 39-летний водитель Kia Rio. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:15 мужчина не выбрал безопасную скорость, выехал на обочину и врезался в дорожный знак. После этого машина опрокинулась.

Пострадал сам водитель. От госпитализации он отказался.