В Самаре водитель Daewoo не перестроился перед разворотом и отправил в больницу пассажирку

В субботу, 21 октября, в Самаре два человека пострадали в ДТП на ул. Антонова-Овсеенко. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 7:10 54-летний водитель незарегистрированной Daewoo Nexia ехал по ул. Антонова-Овсиенко в направлении ул. Запорожской. В районе дома № 50 он не занял крайнюю левую полосу перед разворотом и столкнулся с попутным Volkswagen Passat под управлением 59-летнего мужчины.

В результате аварии с травмами госпитализировали 54-летнюю пассажирку Daewoo. Водитель этой машины тоже пострадал.