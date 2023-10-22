В Самаре водитель Daewoo не перестроился перед разворотом и отправил в больницу пассажирку

В субботу, 21 октября, в Самаре два человека пострадали в ДТП на ул. Антонова-Овсеенко. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 7:10 54-летний водитель незарегистрированной Daewoo Nexia ехал по ул. Антонова-Овсиенко в направлении ул. Запорожской. В районе дома № 50 он не занял крайнюю левую полосу перед разворотом и столкнулся с попутным Volkswagen Passat под управлением 59-летнего мужчины.
В результате аварии с травмами госпитализировали 54-летнюю пассажирку Daewoo. Водитель этой машины тоже пострадал.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!