Полицейские Тольятти ищут водителя грузовика, скрывшегося после смертельного ДТП

В воскресенье, 22 октября, около 23:10 в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На 978-м километре трассы М-5 в Тольятти водитель, управляя, предположительно, грузовиком DAF со светлой кабиной, стал участником ДТП, а после скрылся с места происшествия. На месте автокатастрофы был обнаружен труп мужчины-пешехода.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, а так же личность скрывшегося водителя.

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8482) 93-60-51.