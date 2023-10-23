Полицейские Тольятти ищут водителя грузовика, скрывшегося после смертельного ДТП

В воскресенье, 22 октября, около 23:10 в Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
На 978-м километре трассы М-5 в Тольятти водитель, управляя, предположительно, грузовиком DAF со светлой кабиной, стал участником ДТП, а после скрылся с места происшествия. На месте автокатастрофы был обнаружен труп мужчины-пешехода.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП, а так же личность скрывшегося водителя.
Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8482) 93-60-51.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!