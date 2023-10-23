В Сызрани пьяная женщина за рулем Toyota сбила девушку

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В Сызрани сотрудники Госавтоинспекции по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, собрали материалы для привлечения к уголовной ответственности 35-летнюю женщину.

Фото: ГУ МВД по Самарской области