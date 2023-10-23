В Сызрани пьяная женщина за рулем Toyota сбила девушку

В Сызрани сотрудники Госавтоинспекции по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, собрали материалы для привлечения к уголовной ответственности 35-летнюю женщину.
Полицейскими установлено, что в 1:50 лишенная водительских прав женщина, в состоянии алкогольного опьянения, на Toyota Corolla при начале движения задним ходом возле дома № 71А по проспекту 50 лет Октября совершила наезд на 23-летнюю девушку.
Пешеходу после обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!