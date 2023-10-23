В Большеглушицком районе перевернулась "Газель", водитель госпитализирован

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В воскресенье, 22 октября, в Большеглушицком районе сотрудники Госавтоинспекции работали на месте ДТП возле дома № 24 по ул. Набережная с. Березовка.

Фото: ГУ МВД по Самарской области