В Сызранском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Во вторник, 24 октября, примерно в 23:00, в Сызранском районе на 890-м километре трассы М-5 неустановленный водитель, управляя не установленным транспортным средством, сбил 23-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, пешеход погиб на месте ДТП.
Сейчас полицейские ведут розыск скрывшегося водителя и устанавливают возможных свидетелей ДТП.
Правоохранители просят очевидцев случившегося и людей, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или автомобиля с характерными повреждениями, позвонить по телефону: 8 (846) 433-38-66 или 102 (с моб.), либо обратиться по адресу: г. Сызрань, ул. Кирова, 50.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!