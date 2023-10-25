В Сызранском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

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Во вторник, 24 октября, примерно в 23:00, в Сызранском районе на 890-м километре трассы М-5 неустановленный водитель, управляя не установленным транспортным средством, сбил 23-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области