В Самарской области водитель Lada Kalina сбил велосипедистку и скрылся

Во вторник, 24 октября, в Большечерниговском районе Самарской области задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:20 в районе дома №44 по ул. Степана Заруднева в с. Августовка 38-летний водитель Lada Kalina сбил 38-летнюю велосипедистку. Автомобилист не оказал женщине помощи и скрылся с места аварии.

Пострадавшую госпитализировали с травмами. Водителя быстро нашли и задержали. Проходить медосвидетельствование на состояние опьянения он отказался.