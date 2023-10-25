В Самарской области водитель Lada Kalina сбил велосипедистку и скрылся

Во вторник, 24 октября, в Большечерниговском районе Самарской области задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 20:20 в районе дома №44 по ул. Степана Заруднева в с. Августовка 38-летний водитель Lada Kalina сбил 38-летнюю велосипедистку. Автомобилист не оказал женщине помощи и скрылся с места аварии.
Пострадавшую госпитализировали с травмами. Водителя быстро нашли и задержали. Проходить медосвидетельствование на состояние опьянения он отказался.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!