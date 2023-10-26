Тягач и две фуры столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

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В среду, 25 октября, в Камышлинском районе Самарской области столкнулись три грузовика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области