Двое водителей попали в больницу после столкновения BMW и Lada Kalina под Сызранью

В среду, 25 октября, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:10 40-летняя женщина двигалась на BMW X3 по трассе М-5 в сторону Ульяновска. Она не выбрала безопасную скорость, выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Kalina под управлением 53-летнего мужчины. После этого иномарка опрокинулась в кювет.

В результате аварии с травмами госпитализировали обоих водителей.