В Новокуйбышевске Mazda 6 столкнулась с опорой ЛЭП

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В субботу, 28 октября, в Новокуйбышевске автомобиль Mazda 6 столкнулся с опорой ЛЭП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области