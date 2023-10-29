В Исаклинском районе в ДТП попала фура, перевозившая яйца

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В субботу, 28 октября, на автодороге "Урал Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа Челябинск" большегруз Mercedes-Benz опрокинулся в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области