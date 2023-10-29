В Исаклинском районе в ДТП попала фура, перевозившая яйца

В субботу, 28 октября, на автодороге "Урал Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа Челябинск" большегруз Mercedes-Benz опрокинулся в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, в 7:30 на 1149 км водитель фуры, перевозившей 9,5 тыс. куриных яиц, не выбрал безопасную скорость при обгоне, машину занесло и большегруз съехал в левых по ходу движения кювет, где перевернулся.
Водитель фуры оспитализирован с места ДТП.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!