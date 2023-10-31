В Самарской области разыскивают водителя, сбившего женщину на переходе

В понедельник, 30 октября, в Волжском районе Самарской области пешеход пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 11:10 неизвестный водитель ВАЗ-21150 двигался по ул. Нестора Постникова в мкр. Кошелев Парк. Напротив дома № 6 на пешеходном переходе он сбил 35-летнюю женщину.
После этого автомобилист скрылся, а пострадавшую госпитализировали.
Полицейские уже нашли автомобиль недалеко от места аварии. А вот розыск водителя продолжается.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!