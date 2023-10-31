В Самарской области разыскивают водителя, сбившего женщину на переходе

В понедельник, 30 октября, в Волжском районе Самарской области пешеход пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:10 неизвестный водитель ВАЗ-21150 двигался по ул. Нестора Постникова в мкр. Кошелев Парк. Напротив дома № 6 на пешеходном переходе он сбил 35-летнюю женщину.

После этого автомобилист скрылся, а пострадавшую госпитализировали.

Полицейские уже нашли автомобиль недалеко от места аварии. А вот розыск водителя продолжается.