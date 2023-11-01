В Сызрани двое взрослых и двое детей пострадали при столкновении легковушки с деревом

Во вторник, 31 октября, в Сызрани участником ДТП стал 60-летний водитель автомобиля Lada Granta, ехавший примерно в 21:30 по ул. Котовского со стороны ул. Интернациональная в направлении ул. Хвалынской. Об этом сообщили в сызранском управлении ГИБДД.
По данным полицейских, в пути, в районе дома № 2 по ул. Котовского мужчина не справился с управлением и совершил наезд на дерево.
В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека: водитель и три пассажира, двое из них - несовершеннолетние.
"Сотрудники Сызранской Госавтоинспекции напоминают о п. 10.1. ПДД РФ. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!