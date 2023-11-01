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ДТП Происшествия

В Сызрани двое взрослых и двое детей пострадали при столкновении легковушки с деревом

СЫЗРАНЬ. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 октября, в Сызрани участником ДТП стал 60-летний водитель автомобиля Lada Granta, ехавший примерно в 21:30 по ул. Котовского со стороны ул. Интернациональная в направлении ул. Хвалынской. Об этом сообщили в сызранском управлении ГИБДД.

По данным полицейских, в пути, в районе дома № 2 по ул. Котовского мужчина не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

В результате ДТП телесные повреждения получили четыре человека: водитель и три пассажира, двое из них - несовершеннолетние.

"Сотрудники Сызранской Госавтоинспекции напоминают о п. 10.1. ПДД РФ. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД", - отмечается в сообщении.

Гид потребителя

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