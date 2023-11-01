В ДТП под Самарой погиб водитель иномарки

В среду, 1 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:10 на 3 км трассы Самара — Бугуруслан водитель Renault Logan, ехавший со стороны пос. Петра Дубрава в направлении пос. Стройкерамика не справился с управлением, и машина опрокинулась.

Водитель погиб на месте. Его пассажир не пострадал.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", на месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСЧ 158 ПСО 46.