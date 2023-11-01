В ДТП под Самарой погиб водитель иномарки

В среду, 1 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 15:10 на 3 км трассы Самара — Бугуруслан водитель Renault Logan, ехавший со стороны пос. Петра Дубрава в направлении пос. Стройкерамика не справился с управлением, и машина опрокинулась.
Водитель погиб на месте. Его пассажир не пострадал.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС", на месте происшествия работали пожарные-спасатели ПСЧ 158 ПСО 46.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!