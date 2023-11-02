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ДТП Происшествия

Из-за ДТП В Самаре перекрыто Московское шоссе

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 ноября, в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшем на Московском шоссе, перекрыто движение по направлению к пос. Мехзавод, сообщает областная полиция.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

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