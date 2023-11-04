В Кинель-Черкассах пенсионер на Lada сбил ребенка на велосипеде

В пятницу, 3 ноября, в Кинель-Черкасском районе полицейские работали на месте ДТП, после которого госпитализирован несовершеннолетний велосипедист.

В 12:10 70-летний водитель Lada Granta на проспекте 50 лет Октября в с. Кинель-Черкассы совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, который двигался по правому краю проезжей части, по ходу движения автомобиля.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.