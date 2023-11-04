В Кинель-Черкассах пенсионер на Lada сбил ребенка на велосипеде

В пятницу, 3 ноября, в Кинель-Черкасском районе полицейские работали на месте ДТП, после которого госпитализирован несовершеннолетний велосипедист.
В 12:10 70-летний водитель Lada Granta на проспекте 50 лет Октября в с. Кинель-Черкассы совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, который двигался по правому краю проезжей части, по ходу движения автомобиля.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!