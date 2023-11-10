На трассе под Самарой погиб водитель столкнувшейся с нефтевозом легковушки

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В пятницу, 10 ноября, в Самарской области произошло ДТП с нефтевозом и легковушкой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС