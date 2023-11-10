Два человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

В пятницу, 10 ноября, в Камышинском районе Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, на 1169 км трассы М-5 столкнулись ВАЗ-21099 и грузовика. В аварии погибли водитель и пассажир легковушки.
На место ДТП выехал врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Михаил Лепский, следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!