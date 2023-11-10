Два человека погибли в ДТП на трассе М-5 в Самарской области

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В пятницу, 10 ноября, в Камышинском районе Самарской области произошло ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области