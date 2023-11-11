В Самарской области перевернулась иномарка из ХМАО, пострадал младенец

В пятницу, 10 ноября, в 3:50 на 147 км а/д "Самара — Большая Черниговка" 31-летний водитель Kia Rio не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием.
С места ДТП в лечебное учреждение доставлялся пятимесячный пассажир, который находился в автолюльке, пристегнутой ремнями безопасности на заднем сиденье.
Мальчику медиками рекомендовано амбулаторное лечение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!