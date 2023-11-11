В Самарской области перевернулась иномарка из ХМАО, пострадал младенец

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В пятницу, 10 ноября, в 3:50 на 147 км а/д "Самара — Большая Черниговка" 31-летний водитель Kia Rio не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области