В Безенчуке молодой водитель врезался в столб

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В Безенчуке в пятницу, 10 ноября, около 22:15 22-летний водитель, управляя Lada Priora, вблизи дома № 93 по ул. Советской выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.

Фото: ГУ МВД по Самарской области