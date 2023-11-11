В Безенчуке молодой водитель врезался в столб

В Безенчуке в пятницу, 10 ноября, около 22:15 22-летний водитель, управляя Lada Priora, вблизи дома № 93 по ул. Советской выбрал скорость, не обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.
С места ДТП госпитализирован 23-летний пассажир.
По данным сотрудников полиции, имеющий трехлетний стаж управления транспортными средствами водитель, за год к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 25 раз.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!