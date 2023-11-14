Лишенный водительских прав самарец на иномарке сбил пешехода

В понедельник, 13 ноября, в Самаре в 6:50 46-летний водитель Subaru Forester на пр. Металлургов поворачивал налево и допустил наезд на 61-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
По просьбе пострадавшего, водитель отвез его в больницу, чем так же нарушил правила ПДД РФ, и вернулся на место ДТП. Пешеход госпитализирован с травмой ноги.
По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля ранее лишен права управления транспортными средствами, срок лишения прошел, но мужчина не получил водительское удостоверение и управлял автомобилем.
В отношении нарушителя собраны соответствующие административные материалы.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!