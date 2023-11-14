Лишенный водительских прав самарец на иномарке сбил пешехода

В понедельник, 13 ноября, в Самаре в 6:50 46-летний водитель Subaru Forester на пр. Металлургов поворачивал налево и допустил наезд на 61-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

По просьбе пострадавшего, водитель отвез его в больницу, чем так же нарушил правила ПДД РФ, и вернулся на место ДТП. Пешеход госпитализирован с травмой ноги.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля ранее лишен права управления транспортными средствами, срок лишения прошел, но мужчина не получил водительское удостоверение и управлял автомобилем.

В отношении нарушителя собраны соответствующие административные материалы.