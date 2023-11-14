В Тольятти госпитализированы два человека, которые перевернулись на машине

В понедельник, 13 ноября, в Тольятти в 20:15 21-летний водитель Nissan Almera, на 8,3 км Обводного шоссе нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд с дороги справа по ходу движения с последующим опрокидыванием.
С места ДТП госпитализированы водитель-тольяттинец и 21-летний пассажир — житель Самары.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!