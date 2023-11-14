В Тольятти госпитализированы два человека, которые перевернулись на машине

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В понедельник, 13 ноября, в Тольятти в 20:15 21-летний водитель Nissan Almera, на 8,3 км Обводного шоссе нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил съезд с дороги справа по ходу движения с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области