Два грузовика столкнулись на трассе в Самарской области

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В среду, 20 декабря, на трассе в Самарской области столкнулись два грузовика. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"