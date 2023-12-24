В Волжском районе столкнулись Hyundai и "Газель"

В среду, 23 декабря, в Волжском районе на автодороге "обводная г. Самары-Нур-Спиридоновка" столкнулись автомобили Hyundai и ГАЗ 331041, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 01:35 на 1 км автодороги водитель Hyundai выехал на встречную полосу и допустил столкновение с "Газелью". С места ДТП в медицинское учреждение доставлен 22-летний пассажир легкового автомобиля.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!