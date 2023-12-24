В Волжском районе столкнулись Hyundai и "Газель"

В среду, 23 декабря, в Волжском районе на автодороге "обводная г. Самары-Нур-Спиридоновка" столкнулись автомобили Hyundai и ГАЗ 331041, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что в 01:35 на 1 км автодороги водитель Hyundai выехал на встречную полосу и допустил столкновение с "Газелью". С места ДТП в медицинское учреждение доставлен 22-летний пассажир легкового автомобиля.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.