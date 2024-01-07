Ночью в Большечерниговском районе Lada Largus съехала в кювет

В субботу, 6 января, в Большечерниговском районе ночью в 02:40 произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного главка.

44-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus, ехал по автодороге А 300 "Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан" в направлении Самары.

На 170-м км он не справился с рулевым управлением, автомобиль съехал с дороги в левый кювет по ходу движения и опрокинулся.

Водитель и пассажиры 49 и 28 лет получили травмы.