Ночью в Большечерниговском районе Lada Largus съехала в кювет

В субботу, 6 января, в Большечерниговском районе ночью в 02:40 произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного главка.
44-летний водитель, управляя автомобилем Lada Largus, ехал по автодороге А 300 "Самара - Большая Черниговка до границы с Республикой Казахстан" в направлении Самары.
На 170-м км он не справился с рулевым управлением, автомобиль съехал с дороги в левый кювет по ходу движения и опрокинулся.
Водитель и пассажиры 49 и 28 лет получили травмы.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!