В Автозаводском районе Тольятти водитель въехал в столб

Еще одно ДТП произошло в субботу, 7 января, в 21:20 в Автозаводском районе Тольятти.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 21-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora, ехал по ул. 40 лет Победы.
Возле дома № 126 он потерял управление, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, наехал на снежный вал, а затем на световую опору.
С места ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель и 19-летняя девушка-пассажир, им назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!