В Автозаводском районе Тольятти водитель въехал в столб

Еще одно ДТП произошло в субботу, 7 января, в 21:20 в Автозаводском районе Тольятти.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 21-летний водитель, управляя автомобилем Lada Priora, ехал по ул. 40 лет Победы.

Возле дома № 126 он потерял управление, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, наехал на снежный вал, а затем на световую опору.

С места ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель и 19-летняя девушка-пассажир, им назначено амбулаторное лечение.