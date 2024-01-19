В Самаре разыскивают водителя, сбившего подростка

В Самаре правоохранители разыскивают автомобилиста, сбившего подростка и скрывшегося. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

15 января, в 15:00, напротив дома № 50 по ул. Печерской водитель легковушки, предположительно серебристого Geely Emgrand, сбил 16-летнего парня, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении. После этого автомобилист скрылся, не оказав помощи пострадавшему.

Подросток получил травму и самостоятельно обратился в больницу.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по тел. 8(846)9217878, 8 9276505777, 102.