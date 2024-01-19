В Самаре разыскивают водителя, сбившего подростка

В Самаре правоохранители разыскивают автомобилиста, сбившего подростка и скрывшегося. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
15 января, в 15:00, напротив дома № 50 по ул. Печерской водитель легковушки, предположительно серебристого Geely Emgrand, сбил 16-летнего парня, который шел по правому краю проезжей части в попутном направлении. После этого автомобилист скрылся, не оказав помощи пострадавшему.
Подросток получил травму и самостоятельно обратился в больницу.
Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по тел. 8(846)9217878, 8 9276505777, 102.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!