На трассе М-5 под Самарой большегруз съехал с дороги

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В пятницу, 19 января, в Красноярском районе Самарской области произошло ЧП с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области