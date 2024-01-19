На трассе М-5 под Самарой большегруз съехал с дороги

В пятницу, 19 января, в Красноярском районе Самарской области произошло ЧП с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
На 1017 км трассы М-5 56-летний водитель DAF съехал с дороги.
Прибывшие на место произошедшего сотрудники Госавтоинспекции убедились, что медицинская и социальная помощь водителю не требуется, и зафиксировали факт случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!