В Сызрани ВАЗ без номеров попал в ДТП

В пятницу, 19 января, 18-летний молодой человек за рулем ВАЗ 21104, попал в ДТП в Сызрани, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что авария произошла в 15:50 возле дома № 1А по ул. Хвалынской. Не имеющий водительских прав парень за рулем "четверки" без государственного регистрационного знака выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Duster, под управлением 49-летней женщины.
В результате ДТП водитель ВАЗ 21104 получил травмы.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!