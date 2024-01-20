В Сызрани ВАЗ без номеров попал в ДТП

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 19 января, 18-летний молодой человек за рулем ВАЗ 21104, попал в ДТП в Сызрани, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области