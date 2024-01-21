В Красноярском районе GEELY врезался в Lada, пострадал один человек

В субботу, 20 января, в Красноярском районе столкнулись автомобили GEELY EMGRAND и Лада 212140, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, ДТП произошло в 14:10 на 4 км +900 метров а/д обход г. Самары в составе автодороги Р-229. В условиях снегопада водитель иномарки нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля и столкнулся с ним.
В результате происшедшего пассажирка Лада госпитализирована.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!