В Красноярском районе GEELY врезался в Lada, пострадал один человек

В субботу, 20 января, в Красноярском районе столкнулись автомобили GEELY EMGRAND и Лада 212140, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, ДТП произошло в 14:10 на 4 км +900 метров а/д обход г. Самары в составе автодороги Р-229. В условиях снегопада водитель иномарки нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автомобиля и столкнулся с ним.

В результате происшедшего пассажирка Лада госпитализирована.