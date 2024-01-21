В Самаре ВАЗ столкнулся со световой опорой

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В субботу, 20 января, в Самаре, в условиях снегопада автомобиль ВАЗ 21103 столкнулся со световой опорой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области