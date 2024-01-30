Два ребенка пострадали при столкновении Great Wall и "четырнадцатой" в Самарской области

В понедельник, 29 января, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пострадавшими детьми. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:55 27-летний водитель Great Wall ехал по ул. Суслова в пос. Суходол, на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-21140 под управлением 36-летнего мужчины.

В аварии пострадали пассажиры "четырнадцатой" девяти и четырех лет.