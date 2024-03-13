В Самаре из-за ДТП автомобиль опрокинулся на ул. Антонова-Овсеенко

В среду, 13 марта, в Самаре участником ДТП стал 42-летний водитель Nissan Almera. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 14:20 он ехал по ул. Антоново-Овсеенко, в районе дома № 26 не уступил дорогу и столкнулся с Lada Priora под управлением 25-летнего мужчины. От удара Lada Priora опрокинулась.
В результате водителя отечественной легковушки госпитализировали.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!