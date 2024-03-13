В Самаре из-за ДТП автомобиль опрокинулся на ул. Антонова-Овсеенко

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В среду, 13 марта, в Самаре участником ДТП стал 42-летний водитель Nissan Almera. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области