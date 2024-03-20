В Красноярском районе водитель "газели" наехал на именинника, он госпитализирован

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 19 марта, на 1054 км дороги М5 "Урал" в Красноярском районе 30-летний водитель "ГАЗель-3009Z7" в 1:40 совершил наезд на мужчину, который в свой день рождения находился на проезжей части дороги без световозвращающих элементов на одежде.

Фото: ГУ МВД по Самарской области