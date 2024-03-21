В Промышленном районе Самары в ДТП попал 12-летний мальчик

В среду, 20 марта, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате в больницу попал 12-летний пассажир одного из авто, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 22:40 19-летний водитель Lada Priora в районе дома № 163 по ул. Стара Загора не справился с управлением, допустил выезд на "встречку" и столкнулся с Toyota Corolla, ехавшей навстречу.
В результате ДТП были госпитализированы водитель Priora и пассажир — 20-летняя девушка. Водителю Toyota Corolla назначено амбулаторное лечение. Его пассажир, 12-летний мальчик, госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!