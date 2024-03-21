В Промышленном районе Самары в ДТП попал 12-летний мальчик

В среду, 20 марта, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате в больницу попал 12-летний пассажир одного из авто, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 22:40 19-летний водитель Lada Priora в районе дома № 163 по ул. Стара Загора не справился с управлением, допустил выезд на "встречку" и столкнулся с Toyota Corolla, ехавшей навстречу.

В результате ДТП были госпитализированы водитель Priora и пассажир — 20-летняя девушка. Водителю Toyota Corolla назначено амбулаторное лечение. Его пассажир, 12-летний мальчик, госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.