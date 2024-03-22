16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области благодаря нацпроекту отремонтируют дороги к туристическим объектам В Самарской области после надвижки последнего пролета моста через Волгу началось устройство подходов В Волжском районе в 2024 году по нацпроекту продолжат ремонт значимых региональных трасс "Самаратрансстрой" получил миллиардный подряд на ремонт дороги "Самара - Ульяновск" Стали известны дата начала навигации в регионе и новые цены на билеты

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн.аналитика: Самара вошла в тройку городов-лидеров по трафику в мессенджерах

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Столица Самарской области заняла третье место в рейтинге, уступив лишь Москве и Саратову.

Фото: freepik.com

ERID LatgBinBt

В 2023 году трафик на мессенджеры в среднем вырос почти в 2 раза, а на соцсети — в 1,4 в сравнении с 2022 годом. Больше трафика в мессенджерах и соцсетях тратят мужчины. К такому выводу пришел исследовательский сервис билайн.аналитика, проанализировав агрегированные обезличенные данные в сети билайна. Сравнивались период с июнем по декабрь 2022 года с аналогичным промежутком 2023 года.

Топ социальных сетей в 2023 году возглавляет "ВКонтакте", трафик на эту площадку вырос в 1,2 раза. Второе место заняла соцсеть "Одноклассники", а третью строчку — TikTok. Что касается мессенджеров, трафик на Telegram вырос в два раза, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) вырос в 1,5 раза.

В 2023 году самый многочисленный возрастной сегмент для соцсетей изменился с 30-35 на 35-40 лет по сравнению с 2022 годом. В мессенджерах больше всего трафика расходуют пользователи в возрасте 35-40 лет, однако если раньше на втором месте была категория 30-35 лет, то сейчас эту строчку занимают люди в возрасте от 40 до 45 лет.

Доля мужчин — пользователей соцсетей в 2023 году увеличилась на 2,5% и составила 53,9% от общего количества. Среди пользователей мессенджеров доля упала почти на 5%, но осталась преобладающей — 55,2%.

Москва и Санкт-Петербург — лидеры по трафику в соцсетях, третье место в 2023 году заняла Казань, тогда как годом ранее на этой позиции располагалась Уфа. По трафику в мессенджерах также лидирует Москва, но вторую строчку в 2023 году занял Саратов, а Санкт-Петербург сместился на четвертое место. Третья строчка — у Самары.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Сергей Колленников 29 апреля 2022 22:40 На Национальном киберполигоне прошла олимпиада по кибербезопасности среди вузов Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31