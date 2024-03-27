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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Искусственный интеллект увеличил надежность сети билайна

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале 2023 года билайн запустил новую технологию, которая на основе искусственного интеллекта увеличивает стабильность работы сети. Она называется "Виртуальный эксперт" и помогает решать разные инциденты до того, как их влияние почувствуют клиенты. За 2023 год виртуальный эксперт в 3 раза снизил количество случаев, в которых скорость мобильного интернета по разным причинам могла замедляться.

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"Виртуальный эксперт" помогает техническим специалистам билайна поддерживать надежную работу сети. Под его круглосуточным наблюдением находится 150 тысяч базовых станций, расположенных по всей стране. Виртуальный эксперт одновременно контролирует и анализирует более 30 различных параметров и тут же отправляет информацию техническим специалистам билайна.

Проделывать одновременно такой объем работы ему помогают современные технологии на базе искусственного интеллекта. Одна из них — алгоритмы машинного обучения. "Виртуальный эксперт" постоянно совершенствуется, запоминает все происходящее на сети и анализирует причины, которые могут привести к замедлению скорости мобильного интернета. Благодаря непрерывному обучению, "Виртуальный эксперт" не просто оперативно фиксирует отклонения от нормальной работы, а прогнозирует их и помогает устранить до появления.

Таким образом, он повышает надежность сети и помогает клиентам быть на связи с близкими. В решении этой задачи "Виртуального эксперта" дополняют другие технологии, которые в билайне называют "умной сетью". С помощью них мобильный интернет работает быстрее, сеть автоматически оптимизируется под различные обстоятельства, качество голосового вызова увеличивается, а также происходят другие улучшения, подробнее о которых можно прочитать здесь.

* VoLTE (Voice over LTE, голос по LTE) — действует при технической возможности подключения для ряда устройств. LTE — Long-Term Evolution, букв. "долговременное развитие". "Умная сеть" билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть, в целях улучшения качества связи. Скорость мобильного интернета и качества услуг связи могут зависеть от множества факторов. Подробнее об услугах связи билайна — beeline.ru.

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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