В четверг, 9 мая, в Сергиевском районе в ДТП пострадали женщина и двое детей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что авария произошла в 14:30, когда 37-летняя водитель Opel Corsa двигалась по автодороге "Урал Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа Челябинск". На 1131 км трассы она не обеспечила постоянный контроль за движением автомобиля, не справилась с управлением и допустила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

С места ДТП водитель, несовершеннолетние пассажиры 7 и 10 лет доставлены в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.