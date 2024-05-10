В четверг, 9 мая, в Сергиевском районе в ДТП пострадали женщина и двое детей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что авария произошла в 14:30, когда 37-летняя водитель Opel Corsa двигалась по автодороге "Урал Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа Челябинск". На 1131 км трассы она не обеспечила постоянный контроль за движением автомобиля, не справилась с управлением и допустила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.
С места ДТП водитель, несовершеннолетние пассажиры 7 и 10 лет доставлены в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!