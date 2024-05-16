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ВТБ предлагает модернизировать "семейную ипотеку" после 1 июля

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ подготовил несколько инициатив, которые, по его расчётам, повысят эффективность "семейной ипотеки" и улучшат демографическую ситуацию в стране. В первую очередь, банк считает целесообразным сфокусировать поддержку на многодетных заемщиках. Для этого необходимо внедрить дифференцированную шкалу ставок, снижая их при рождении у клиентов третьего и последующих детей.

За 6 лет "семейная ипотека" зарекомендовала себя как эффективный инструмент повышения качества жизни россиян с детьми. Только в ВТБ спрос на нее за последний год вырос втрое. По итогам четырех месяцев 2024 года программой воспользовались 40% ипотечных заёмщиков банка. Всего с начала ее действия ВТБ провел 264 тыс. сделок на 1,1 трлн рублей.

В первую очередь, банк предлагает сфокусировать поддержку на многодетных заемщиках и снижать ставку при рождении третьего и последующего ребенка у россиян. Вместе с выплатой материнского капитала и дополнительной финансовой поддержкой многодетных клиентов это позволит им быстрее и качественнее улучшить жилищные условия.

Вторая задача — пересмотреть лимиты по госпрограмме, учитывая увеличившуюся за последние годы стоимость жилья в большинстве регионов. Например, по данным Минстроя РФ, в первом полугодии 2024 года средняя цена 1 кв. м. жилья в Краснодарском крае составляет 151,6 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде — 121,7 тысячи рублей. Таким образом в этих регионах квартира площадью 60 кв. м обойдётся клиентам с детьми более чем в 9 и 7 млн рублей соответственно. При этом лимит по госпрограмме во всех субъектах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга — только 6 млн рублей.

Третий вопрос — площадь квартир, которые приобретаются семьями с детьми. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, средняя площадь возводимых девелоперами в 2023 году квартир составила 49,3 кв. м. Чтобы сделать проживание семей с детьми более комфортным, важно повысить максимальную сумму кредита (по аналогии с Дальневосточной ипотекой) или снизить процентную ставку для квартир большой площади (свыше 60 кв. м.) В рамках повышения госпрограммы банк также предлагает дать возможность рефинансировать ипотеку на вторичное жилье клиентам, у которых родился второй и последующий ребенок.

"Первый этап реализации "семейной" ипотеки способствовал улучшению качества жизни российских семей с детьми, но по большей части сейчас программа равнозначна для всех категорий заемщиков — вне зависимости от количества детей. Мы считаем, что в дальнейшем нужно перейти на новый уровень ее развития с фокусом на многодетных заемщиков. Это позволит повысить эффективность программы, поскольку от комфортности жилья во многом зависит и демографическая ситуация, и крепость семьи, и здоровое детство. Безусловно, итоговое решение по развитию "семейной" ипотеки после 1 июля — за правительством и оператором программы. Очевидно, что ее параметры потребуют корректировки, чтобы сбалансировать субсидии из бюджета. Но для решения основной задачи "семейной" ипотеки — стабильного прироста населения в России — при разработке новой конфигурации программы нужно учесть предложения рынка", — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

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