В Самаре МАЗ сбил двух детей на самокатах

В субботу, 25 мая, в 15:00 в Куйбышевском районе Самары 46-летний водитель, управляя МАЗ-643069 в составе полуприцепа, в районе дома 56 по Пугачевскому тракту допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, пересекавших проезжую часть на самокатах.
Одному из мальчиков рекомендовано амбулаторное лечение, второй ребенок госпитализирован, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!