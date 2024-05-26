В Самаре МАЗ сбил двух детей на самокатах

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В субботу, 25 мая, в 15:00 в Куйбышевском районе Самары 46-летний водитель, управляя МАЗ-643069 в составе полуприцепа, в районе дома 56 по Пугачевскому тракту допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, пересекавших проезжую часть на самокатах.

Фото: ГУ МВД по Самарской области