Нарушения ПДД дорого обошлись двум велосипедистам в Самаре

В понедельник, 27 мая, в Самаре произошло два ДТП с велосипедистами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:35 42-летний водитель Honda Civic ехал по Московскому шоссе в направлении ул. Киевской. В районе дома "литер Б" он сбил 24-летнего велосипедиста, который в нарушение п. 24.2 ПДД РФ решил повернуть налево. В результате водителя велосипеда госпитализировали с травмами.
Еще одна авария произошла на ул. Ново-Садовой. В 16:10 28-летняя женщина на Kia Cerato в районе дома №187 сбила 17-летнего велосипедиста. Парень нарушил п. 24.8 ПДД РФ - пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. Подростка госпитализировали.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!