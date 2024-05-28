Нарушения ПДД дорого обошлись двум велосипедистам в Самаре

В понедельник, 27 мая, в Самаре произошло два ДТП с велосипедистами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:35 42-летний водитель Honda Civic ехал по Московскому шоссе в направлении ул. Киевской. В районе дома "литер Б" он сбил 24-летнего велосипедиста, который в нарушение п. 24.2 ПДД РФ решил повернуть налево. В результате водителя велосипеда госпитализировали с травмами.

Еще одна авария произошла на ул. Ново-Садовой. В 16:10 28-летняя женщина на Kia Cerato в районе дома №187 сбила 17-летнего велосипедиста. Парень нарушил п. 24.8 ПДД РФ - пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. Подростка госпитализировали.