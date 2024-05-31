Пять человек пострадали в ДТП на трассе Самара - Большая Черниговка

В пятницу, 31 мая, несколько человек пострадали в ДТП на дороге Самара - Большая Черниговка. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 13:41 на 87 км трассы опрокинулся Chevrolet Cobalt. В аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Их доставили в больницы.

На месте ДТП работали сотрудники ПСЧ №132, а также Госавтоинспекция.