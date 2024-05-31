Пять человек пострадали в ДТП на трассе Самара - Большая Черниговка

В пятницу, 31 мая, несколько человек пострадали в ДТП на дороге Самара - Большая Черниговка. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
В 13:41 на 87 км трассы опрокинулся Chevrolet Cobalt. В аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. Их доставили в больницы.
На месте ДТП работали сотрудники ПСЧ №132, а также Госавтоинспекция.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!