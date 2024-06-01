В ДТП с двумя фурами погиб человек

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В субботу, 1 июня, в Большеглушицком районе в столкновении двух грузовиков погиб человек.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС