В Самаре женщина на Hyundai убила пассажира попутной Lada

В субботу, 1 июня, в Самаре на Пугачевском тракте произошло ДТП, в котором погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в 22:30 54-летняя женщина за рулем Hyundai Creta около дома №6 "В" по ул. Егорова нарушила безопасную дистанцию и допустила наезд на Lada Granta. 47-летний пассажир отечественной легковушки скончался на месте ДТП.