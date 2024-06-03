Курьер мошенников возместит ущерб обманутой пенсионерке

В Самаре с 20-летнего парня взыскали 135 тыс. руб. в качестве возмещения материального ущерба от мошенничества. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Ранее молодому человеку в мессенджере предложили подработку курьером. "Работодатель" был мошенником, обманывающим старушек. Он представился сотрудником полиции и убедил потерпевшую, что ее внук попал в ДТП, а чтобы его отмазать, требуется 900 тыс. рублей. У пенсионерки таких денег не было, но липовый правоохранитель согласился и на 140 тыс. рублей. Вскоре за деньгами приехал молодой самарец.

Позже настоящие полицейские нашли парня, он получил год и два месяца исправительных работ. Кроме того, суд обязал молодого человека возместить потерпевшей материальный ущерб.