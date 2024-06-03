В Сызрани подросток на мотоцикле сбил пешехода

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В воскресенье, 2 июня, в Сызрани попал в ДТП несовершеннолетний мотоциклист. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области